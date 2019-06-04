وكيل "نقل النواب": مصر مؤهلة لتكون من أهم دول العالم في النقل البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - أحمد علي:

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى، وتجارة الحاويات والترانزيت.

وطالب "زين الدين" فى بيان اليوم، باستغلال الاستثمارات الكبرى والموارد المالية الكبيرة للدولة في تطوير ورفع كفاءة الموانئ المصرية، لاسيما الموانئ الجديدة مثل ميناء شرق بورسعيد، الذي يبلغ طول أرصفته نحو 5000 كم، ويُعد من الموانئ الواعدة بالنظر إلى قربه من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدا بتأكيد رئيس الوزراء أن العديد من موانئ الدول المجاورة في البحر المتوسط تقدم في إطار السعي لجذب الشركات والخطوط الملاحية الكبرى حوافز متنوعة لتلك الشركات، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على مواكبته من خلال تقديم حوافز إضافية وتخفيضات في الرسوم التي يجرى تحصيلها من أجل تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية، وطالب بتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء الخاصة بتشكيل لجنة من وزارات المالية والنقل وهيئة قناة السويس لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير النقل البحري، ودمج التشريعات والقوانين المنظمة له في قانون واحد، وعرض مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية، على أن تنتهي اللجنة من دراستها وتعرض توصياتها في غضون شهر، مؤكدا ضرورة التنفيذ الفعلى لخطط واستراتيجيات الدولة فى هذا الملف بكل دقة خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات والمؤهلات لتكون واحدة من أهم الدول على مستوى العالم فى مجال النقل البحرى.