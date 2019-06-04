غدًا.. صربيا تسير أول خط طيران إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
يستقبل مطار القاهرة الدولي، فجر غد الأربعاء، أول رحلة طيران للخطوط الصربية، لتصبح القاهرة المحطة الوحيدة في قارة أفريقيا التي تصل إليها خطوط طيران صربية.
وحسب بيان، اليوم، أعد مكتب تنشيط السياحة بالتنسيق مع سلطات المطار فرقًا من العلاقات العامة لاستقبال أول رحلة طيران عليها عدد من السياح بالإضافة لركاب آخرين.
وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن مكتب تنشيط السياحة أعد حفل استقبال في الثانية صباحا فور وصول الطائرة الصربية، التي تبدأ من بلجراد العاصمة الصربية في غرب البلقان - يوغسلافيا سابقا- مباشرة إلى القاهرة.
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