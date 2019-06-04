الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بزهراء المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال مصدر أمني، إن حريق هائل نشب منذ قليل، داخل مصنع في المنطقة الصناعية، بمنطقة زهراء المعادي.

وأضاف المصدر -رفض ذكر اسمه- لمصراوي، أن تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا للأدخنة المصاعدة نتيجة الحريق.