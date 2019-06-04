محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قال مصدر أمني، إن حريق هائل نشب منذ قليل، داخل مصنع في المنطقة الصناعية، بمنطقة زهراء المعادي.
وأضاف المصدر -رفض ذكر اسمه- لمصراوي، أن تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.
وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا للأدخنة المصاعدة نتيجة الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بزهراء المعادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.