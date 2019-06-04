أخبار مصر | فسحتك في العيد.. "المتحف الإسلامي ومجمع الأديان.. فسحة ببلاش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فسحتك في العيد.. "المتحف الإسلامي ومجمع الأديان.. فسحة ببلاش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد مصر هي الأغنى بوجود المتاحف الأثرية على مستوى العالم حيث أن في كل محافظة متحفًا وتتفرد العاصمة المصرية بعدد كبير من المتاحف والمناطق الأثرية التي تفتح أبوابها أيام عيد الفطر المبارك ومنها المتحف الإسلامي ومنطقة مجمع الأديان، والتي تعتبر تكلفة التنزه بهم "ببلاش" حسب وصف زائريها مقارنة بغيرهم من الأماكن.

أولًا متحف الفن الإسلامي وهو الواقع في باب الخلق في شارع بور سعيد، بمواجهة مديرية أمن القاهرة، وأسهل طريق للوصول إليه محطة مترو أنفاق محمد نجيب، ويعد درة المتاحف الإسلامية على مستوى العالم، حيث يؤرخ لتاريخ تطور الآثار والفنون المصرية من بعد الفترة القبطية وحتى العصر الحديث، وقد أنشئ عام 1903،.

ولماذا كلمة "فن" في مسمى المتحف، يقول عن ذلك الدكتور ممدوح عثمان مدير المتحف، إن المتحف يحتوي علي مجموعات نادرة من الفنون الإسلامية من مصر بالطبع وهي الأساس وكذلك من الهند والصين وإيران مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام وشمال أفريقيا والأندلس، لذا اشتمل مسمى المتحف على كلمة فن.

ويضم المتحف ما يزيد عن 100 ألف قطعة أثرية، منها مجموعة مقتنيات زجاجية أبرزها المشكاوات هي الأندر على مستوى العالم، ومجموعات من الآثار الخشبية والخزفية، وشبابيك القلل، والمسكوكات، والمخطوطات، والأسلحة، وبالمتحف قسم تعليمي خاص يقوم بعقد عدد كبير من الورش التدريبية لكل المراحل العمرية، ومنها ورش متخصصة للمرأة المعيلة، والتي كان من نتائجها أن تمكنت سيدات من افتتاح مشروعها الخاص.

وتذكرة الدخول للكبار 10 جنيهات، وللطلاب 5 جنيهات، ومجانًا لمن هم فوق الستين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وكذلك للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وللصحفيين، ولطلبة التاريخ والآثار والفنون، وأسهل طريق للوصول هو محطة مترو محمد نجيب.

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ثم نكمل بقيةالجولة في منطقة مجمع الأديان ونبدأها بالمتحف القبطي والذي أنشئ عام 1907، وهو الحلقة الثانية التي تحكي تطور الحضارة المصرية، حيث يعرض المتحف عدد غير قليل من آثار الفترة القبطية، وتطور فنونها، وعمارتها، ما بين المرحلة السابقة عليها، والتالية لها.

والمتحف يضم عدد نادر من القطع الأثرية، تعد أبرزها نسخة نادرة من مزامير داوود، وكذلك عدد من الأيقونات التي تعتبر الأندر حول العالم، وكذلك مجموعات كاملة من النسيج والفخار والتحف المعدنية التي تعد من أبرز آثار الحضارة المصرية.

والمتحف يضم ما يقرب من 15 ألف قطعة أثرية، وقد تم في 2018 افتتاح جناح جديد من مقتنيات الكنائس الأثرية، وتذكرة دخول المتحف 20 جنيهًا للكبار، و5 جنيهات للطلاب، ومجانًا لطلاب المرحلة الابتدائية.

والمتحف القبطي يقع داخل منطقة مجمع الأديان الأثرية، والتي تضم الكنيسةالمعلقة، وكنيسة أبي سرجة، وأسفلها المغارة التي اختبأت بها العائلة المقدسة، وكذلك معبد بن عزرا اليهودي، وكنيسة القديسة بربارة، وكنيسة القديس جرجرس، ثم في النهاية جامع عمرو بن العاص، وأسهل طريق للوصل محطة مترو أنفاق مار جرجس والتي تقع في مواجهة المجمع.