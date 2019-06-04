أخبار مصر | وصول أولى رحلات "مصر للطيران" إلى مطار دالاس بواشنطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول أولى رحلات "مصر للطيران" إلى مطار دالاس بواشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت رحلة شركة مصرللطيران الافتتاحية رقم MS981 القادمة من القاهرة في تمام الساعة 5:10 صباح اليوم إلى مطار واشنطن دالاس الدولي، وعلى متنها ١٥٠ راكبا وذلك على متن أحدث طرازتها من بوينج دريملاينر B787-9 Dreamliner.

وكان في استقبال الطائرة وفد رفيع المستوى ضم سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية السفير ياسر رضا والسيدة حرمه، وعدد من المسؤولين من سلطات الطيران المدني بمطار واشنطن دالاس الدولي وفريق عمل الشركة متمثل في داليا المراغي مدير المكتب وعمر عبد ربه رئيس المحطة.

وحرص مسئولو المطار على الترحيب بوصول الرحلة بتحية أقواس المياه التقليدية احتفاءً بهذه المناسبة.