مصر | نيابة حلوان تصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل

وتلقى اللواء علاء عطية، مساعد فرقة جنوب القاهرة، إخطارًا من العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان بغرق شخص بمياه نهر النيل بين منطقة ركن فاروق، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة المدعو "عمر طه"، ٢٠ عاما، طالب، ومقيم، بدائرة القسم، ونقلها لمشرحة مستشفى النصر بحلوان.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.