مصر | "الداخلية" تضبط قناة فضائية و7 شركات إنتاج فني بدون ترخيص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تضبط قناة فضائية و7 شركات إنتاج فني بدون ترخيص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ــــــــ خلال شهر ـــــــ عن ضبط قناة فضائية تعمل خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بدون ترخيص، 7 شركات إنتاج فنى وإعلانى بدون ترخيص، 3 شركات لقيامهم بإستخدام برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة، محلين بيع أجهزة ريسفرات خاصة بفك شفرات القنوات المشفرة، قضية ببيع وتداول خطوط التليفون المحمول بدون عقود، 855 قضية عرض عام بالمقاهى وشبكات دش بدون ترخيص، 405 قضية فى مجال جرائم البرمجيات.

وفى مجال مكافحة جرائم المطبوعات: ضبط 21 قضية مطبوعات أدبية وثقافية، 40 قضية مطبوعات تعليمية، 35 قضية مطبوعات متنوعة، 517 منشأة تعمل بدون ترخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.