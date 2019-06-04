شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. ١٠ غرف عمليات بالمساجد لرصد مخالفات وشكاوى ساحات عيد الفطر بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية أسماء المساجد التي تضم غرف العمليات المُشكّلة لمتابعة الساحات وشعائر عيد الفطر المبارك والبالغ عددها ١٠، بالإضافة إلى الغرفة الرئيسية بمقر المديرية برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة، إنه سيتم التواصل المستمر بالغرف الفرعية على مدار الساعة ومتابعة المستجدات برئاسة وكيل الوزارة ورؤساء الأقسام.

وأشار إلى أن كل إدارة أقامت غرفة عملياتها كالتالي، الجمرك: مسجد الأرضي، ومحرم بك: مسجد الرحمن كوبري الناموس، ووسط: مسجد النبي دانيال، وبرج العرب: مسجد العتيق، وغرب: مسجد الروبي، والرمل: مسجد عصفور، والعامرية أول: العاملين بالناصرية، والعامرية ثان: مسجد على الدين، والمنتزه: مسجد الصابرين ٤٥، والعجمي: الغفران.