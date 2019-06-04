شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تلغي رحلتين إلى السودان بسبب الأوضاع الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت شركة مصر للطيران إلغاء رحلتيها رقم MS 855 وMS 853، المقرر إقلاعهما من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في الرابعة عصرا والساعة ٢٣:٤٥ مساء الثلاثاء. وتهيب شركة مصر للطيران بالسادة عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة الـCall Centre على رقم ١٧١٧ من أي موبايل، أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل.

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