شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بحدائق الحيوان بالقاهرة والمحافظات استعدادًا لعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، الطوارئ في حديقة الحيوان والحدائق النباتية التابعة لها مثل حديقة الأورمان والنباتية بأسوان والحدائق الإقليمية وحديقة الأسماك استعدادا للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول مختلف الحدائق وخاصة حديقة حيوان الجيزة المحيطة بجامعة القاهرة وشارع مراد.

وقررت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فتح جميع منافذ بيع تذاكر الدخول لحديقة الحيوان بالجيزة منذ السابعة بعدد 9 منافذ رئيسية و10 منافذ معاونة، وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم في هذا اليوم لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول، بالإضافة إلى منافذ الطوارئ في حالة الازدحام أمام الأبواب الرئيسية للحديقة.

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وقالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنه تم زيادة أعداد منافذ الحديقة لمنع التكدس امام الأبواب، وزيادة التواجد الأمني في الحديقة وخاصة من خلال الشرطة النسائية، للحد من حالات التحرش، والسيطرة على الباعة الجائلين، ومنع أية مخالفات والتنسيق مع الدفاع المدني والتنسيق مع الهلال الأحمر لتجميع الأطفال التائهين والقيام بأعمال الإسعافات الاولية.

وأضافت «محرز«في تصريحات لـ»المصري اليوم«، أنه تم زيادة البوابات الالكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظاً على أمان الزوار، بالإضافة إلى توفر عاملين من الجنسين على بوابات الدخول وكافة أرجاء الحديقة بالتعاون مع الشرطة المدنية وكذا الشرطة النسائية. وزيادة عدد اللافتات الإرشادية لتسهيل حركة الزوار داخل الحديقة.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه من المقرر أن يستمتع زوار حديقة الحيوان بالجيزة بعدد من ولدات جديدة للحيوانات بالإضافة إلى مشاهدة، عروض جديدة لزوجى «الأسد مروان» و«الأنثى لولا»، والاشبال سكر وليليى، ودودو اشهر شمبانزى بالحديقة، وعروض لزوجى الكونغر الاحمر، وانثى النمر البنغالى والملقبة بـ«رشا»، وأنثى القرد الأزرق الملقبة «بندا»والمكاك البنغالى «جميلة»، وتجهيز سينما الأطفال، وفقس لطائر الفزان الذهبى، والغزلان، وأبوحراب السودانى و«الاميو» وعروض لأنثى الجمل الآسيوى«ذى السنامين» «جنى» ومولود لأبوعدس «لولى القرون» المهدد بالانقراض، وبوجا يلاند.

وأضافت «محرز» أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الاولي لتنفيذ خطة التطوير للبنية التحتية بالحديقة، فضلا عن تحسين أوضاع الحياة البرية لحيوانات الحديقة وفقا للمعايير الدولية موضحة إن الخطة تعتمد على تحويل الحديقة إلى أكثر الحدائق الجاذبة للزوار، والمتنفس للمواطنين البسطاء من مختلف المحافظات، فضلا عن جذب شرائح النخبة للاستمتاع بالحديقة من خلال تطوير وتنمية المسطحات الخضراء والاستمرار في برامج التبادل للحيوانات البرية بين حديقة الجيزة والحدائق الدولية الأخرى من خلال بروتوكولات تعاون وتوأمة تحقق هذه الاهداف وفقا للمعايير الدولية لحماية الحياة البرية.