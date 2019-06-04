مطار القاهرة يستقبل أول رحلة طيران مباشرة من صربيا للقارة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار القاهرة الدولى، فجر غدا الأربعاء، أول رحلة طيران للخطوط الصربية، لتصبح القاهرة هى المحطة الوحيدة فى أفريقيا التى تصل إليها خطوط طيران صربية. وتجدر الإشارة، الى ان بلجراد العاصمة الصربية فى غرب البلقان - يوغسلافيا سابقا- التى تسير رحلات طيران مباشرة إلى القاهرة، ليكون مطار القاهرة الدولى بمثابة مركز جوى لباقى دول الفترة الأفريقية.

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