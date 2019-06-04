شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: من يطلب التعافي من الإدمان طواعية يعالج مجانًا وفي سرية تامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تنظيم العديد من اللقاءات التوعوية في العديد من المحافظات خاصة الوجه القبلي، لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين «موظفين، وعمال، وسائقين» داخل المؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة.

وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المبادرة تستهدف كافة المحافظات المختلفة وستستمر فاعليتها عقب عيد الفطر، وتستهدف استعراض آليات الكشف عن المخدرات بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد، والخدمات التي يقدمها الخط الساخن لعلاج مرضى الادمان «16023»، مؤكده أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض، ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيقافه عن العمل.

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من جانبه، أشار عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أن الصندوق يُعالج من يُبادر بالتقدم حالياً مجاناً، وفى سرية تامة، ﻭأنه تم الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق في الجهات والمصالح الحكومية، وتقدم الكثير من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة الماضية لتلقى العلاج من خلال الخط الساخن ،ويتم علاجهم بالمجان وفى سرية تامة.

وأوضح «عثمان» أنه يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل واجراء التحليل في حضوره، وفى حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل كما يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي، الافصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة‪، كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق يقوم أيضا بتكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة بالتوازي مع مبادرات التوعية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقي حافلات المدارس وكذلك سائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.