شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تبدأ دورات لتوعية المهندسين بطرق مكافحة دودة الحشد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأسبوع المقبل، سلسلة من الدورات التدريبية لمواجهة دودة الحشد الخريفية، بمشاركة مديري مكافحة الآفات بمختلف المحافظات وخبراء لجنة المبيدات بالوزارة، تستهدف الحد من مخاطرها على الإنتاج الزراعي وتطبيق التوصيات الفنية اللازمة لأعمال المكافحة.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك تعليمات مشددة على مسؤولي المكافحة بالمحافظات بدقة الملاحظة والتقصي والتعامل الفوري في حالة اكتشاف أي إصابة أيا كان حجمها، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة وفرت كافة المبيدات الموصي لمكافحة الحشرة وذلك بمختلف مخازن مديريات الزراعة بالمحافظة.

وأضاف «عبدالمجيد»، أن الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة الزراعة تستهدف التوعية بكيفية التعرف على دودة الحشد الخريفية وأضرارها، وأن يفهموا سلوكها، وكيفية مراقبتها، وتحديد أفضل الطرق للتعامل معها وخفض تأثيرها، مشيرًا إلى أهمية التزام المزارعين بزراعة المحاصيل المختلفة في مواعيدها المقررة وفقا للتوصيات الفنية الصادرات من الوزارة وتجنب الزراعة المتأخرة.

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وأوضح أنه سيتم التوعية بأهمية تطبيق التوصيات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، المتعلقة بضرورة جمع وقتل البيوض واليرقات الموجودة على أوراق نبات الذرة، ورش الذرة المصابة بالمبيدات النباتية، وحماية وتشجيع وجود العوامل البيولوجية الطبيعية التي تحمي النباتات أو ما يطلق عليه الأعداء الطبيعية «أصدقاء المزارع»، حتى يتم التعامل مع دودة الحشد الخريفية بطريقة لا تهدد البيئة والصحة.

وشدد رئيس لجنة المبيدات، على أن التعامل مع دودة الحشد الخريفية تبدأ من الوقاية، مع نشر الوعي بدودة الحشد الخريفية بين المزارعين والزراعيين العاملين على الخطوط الأمامية، مشددًا على إنه يجب استخدام أنظمة الإنذار المبكر على مستوى المحافظات.

يأتي ذلك، بينما حدد تقرير رسمي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» خطة المكافحة، بالتأكيد على إنه قد تكون هناك حاجة للمبيدات للسيطرة على دودة الحشد الخريفية محليًا، داخل كل دولة وعبر القارة لابد من تحديد المبيدات الكيماوية الأكثر فاعلية، والأقل خطرًا، والتي تكون اقتصادية، ويكون من السهل الحصول عليها بالإضافة لسهولة الاستخدام من قبل أصحاب الحيازات الصغيرة دون الحاجة إلى آلات متطورة، وتحديد التكاليف والتوصيات المحددة لكل مبيد يتم استخدامه في أعمال المكافحة، وكيفية ووقت تطبيق هذه المبيدات وزمان تطبيقها لأصحاب الحيازات الصغيرة.

ولفت التقرير إلى أن هناك العديد من الكائنات الحية التي يمكن أن تساعد في مكافحة دودة الحشد الخريفية، البعض منها متواجد طبيعيًا في أفريقيا مثل المفترسات، المتطفلات العامة وبعض مسببات الأمراض الحشرية (في حين أن البعض الآخر يحتاج إلى إدخاله من الأمريكيتين) المفترسات والمتطفلات المتخصصة وبعض سلالات مسببات الأمراض الحشرية، كما يمكن استخدام بعض النباتات الطاردة أيضًا.