شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» ترفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية للاحتفال بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها برفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك لتوفير كافة سبل الراحة للزائرين للاحتفال وسط أجواء الطبيعة. واستعدت المحميات الطبيعية لاستقبال آلاف الزائرين خلال احتفالات عيد الفطر، بتوفير كافة سبل الأمان للزائرين، إذ يتم توفير منقذين بالمحميات البحرية مع تواجد باحثين لتعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة، وسط أجواء من المسابقات والاحتفالات الرمزية مع عرض أفلام توضح التنوع البيولوجي الفريد بمصر وتوعية المواطنين بسبل الحفاظ على المحميات، والتأكيد على شعار الزيارات: «لا تترك شيئًا خلفك ولا تأخذ شيئًا معك».

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