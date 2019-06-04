شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية.. وزير النقل يتفقد استاد السكة الحديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، رئيس وأعضاء النقابة العامة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق، حيث أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بالعنصر البشري باعتباره أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، موضحاً أنه خلال الفترة الماضية وجد رغبة أكيدة من العاملين بالسكك الحديدية للمساهمة فى تطوير المرفق وتحسين الخدمة المقدمة للركاب، وهو ما تجسد في تطبيق منظومة التصدي لظاهرة الركوب بدون تذكرة وزيادة إيرادات السكك الحديدية وبيع صفقات خردة ضخمة تصل قيمتها إلى 340 مليون جنيه.

كما أجرى الوزير جولة تفقدية بنادي السكة الحديد الرياضي، الذي يعتبر أعرق الأندية المصرية، إذ تفقد الوزير الأنشطة المختلفة للنادي واستاد النادي الذي يتم تجهيزه بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ليكون أحد استادات التدريب لفرق بطولة الأمم الإفريقية 2019، إذ وجه الوزير بأن يكون تجهيز الاستاد بصورة متميزة تليق بمكانة مصر الإفريقية والدولية، كما شدد على سرعة الاستغلال الاستثماري الأمثل للنادي لزيادة العوائد المادية للنادي ولهيئة السكك الحديدية، كذلك الاهتمام بالتوسع في الأنشطة وتخريج أبطال رياضيين في كافة الألعاب بما يليق بعراقة النادي.

وزير النقل يتفقد استاد السكة الحديد