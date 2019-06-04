شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية لمحافظ القاهرة بأحياء العاصمة للوقوف على حالة النظافة قبل العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الثلاثاء، بجولة ميدانية على أحياء عين شمس والنزهة والسلام والنهضة، ثم تفقد أحياء حدائق القبة والوايلي وباب الشعرية للوقوف على حالة النظافة بها خلال إجازات عيد الفطر المبارك، وإلزام الشركات المنوط بها نظافة الأحياء بالقيام بواجباتها.

وأكد خلالها محافظ القاهرة على رفع كفاءة محور جسر السويس ورفع كافة المخلفات منه والتنسيق مع الهيئة العامة للأنفاق لإعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من أعمال إنشاء خط مترو الأنفاق بالمنطقة.

وشدد «عبد العال» على تكثيف حملات النظافة على مستوى أحياء القاهرة بأكملها، والبالغ عددها 38 حيا، ورفع المخلفات أولا بأول نظرًا لزيادة المخرجات من البيوت.