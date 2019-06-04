شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الشيخ زايد استعدادًا لعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء، مستشفى الشيخ زايد التخصصي، بمدينة السادس من أكتوبر، للوقوف على جاهزيتها، ضمن خطة التأمين الطبي الشامل استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الوزيرة بدأت بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، ثم تفقدت أقسام القلب، والرعاية المركزة، والأشعة، واطمأنت على أحوال المرضى متمنيةً لهم السلامة والشفاء العاجل، كما هنأت العاملين بالمستشفى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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وأضاف أن وزيرة الصحة راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكدت على توفير مخزون استراتيجي كافي من أكياس الدم المختلفة، نظرًا لأن المستشفى هي إحدى مستشفيات الإحالة، والتي تستقبل أغلب حوادث الطرق، وشددت على تواجد الأطقم الطبية على مدار الـ24 ساعة، وإلغاء كافة الإجازات طبقا لخطة التأمين الطبي للعيد.

وقال إن وزيرة الصحة أكدت على جاهزية المستشفى لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بما تمتلكه من تجهيزات طبية على أعلى مستوى، وكوادر بشرية طبية في كافة التخصصات ذات مهارة عالية.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت خطة التأمين الطبي الشامل، والتي تتضمن زيادة عدد سيارات الإسعاف لـ2227 سيارة مجهزة، يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، علاوةً على رفع درجة الاستعداد بجميع بجميع مرافق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع المستشفيات وإلغاء الإجازات بكافة أنواعها للفرق الطبية خلال فترة الاحتفال.