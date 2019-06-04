شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حدائق الحيوان» يوجه بالنظافة ومتابعة حالة الحيوانات الصحية في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تم تشكيل فرق بيطرية من أطباء والعاملين بحديقة الحيوان بالجيزة، لمتابعة حالة النظافة داخل الحديقة، وتوفير الوجبات اللازمة للحيوانات، وذلك استعدادا لعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه من المتوقع عدم الوصول لأعداد الكثيفة خلال هذه الأيام، وذلك بسبب بدء امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل.

وأضاف «رجائي» أنه تم التنبيه على العاملين بالحديقة على توفير الآيس كريم والعصائر المثلجة للشمبانزي والدببة، مع توفير المياه الباردة لبحيرة الدببة، بالإضافة إلى انتظام وجبات التغذية لمختلف الحيوانات والطيور داخل الحديقة، مشيرا إلى المتابعة الدورية للحالة الصحية للحيوانات.

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وأشار إلى أن حديقة حيوان الجيزة تتميز بحالة التنوع للحياة البرية في حديقة الحيوان التي تضم 4281 نوعا من الحيوانات والطيور، والزواحف منها أكثر من 3 آلاف نوع من الطيور و369 نوعا من الزواحف وبقية السلالات من الثدييات، والتي تعد أحد عناصر الجذب لزيارة حديقة الحيوان بالجيزة.

وأوضح «رجائي» أن لجانا بيطرية وفنية بالحديقة تفقدت أوضاع النظافة في حديقة الجيزة والحدائق الإقليمية بالمحافظات وإلغاء الإجازات والرحلات لجميع الأطباء والعاملين وعمل خطة تفصيلية لمواجهة الزحام والمحافظة على الحديقة، وذلك لراحة زوار عيد الفطر المبارك.

ولفت رئيس حدائق الحيوان إلى أن «طفطف» حديقة الحيوان هو إحدى العلامات المميزة في الحديقة، التي من خلاله يستمتع الزوار بمختلف المواقع بالحديقة، وإدخال خدمة التنقل داخل الحديقة عن طرق عدد 2 قطار ترفيهي وعمل مسارات للقطارين للتجول في متعة وراحة الزائرين.