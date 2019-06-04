شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحارب السمنة بتغيير أغلفة الحلويات على غرار علب السجائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى تقرير لها، إنه سيتم بيع الحلويات والمشروبات الغازية في عبوات تحذيرية على غرار السجائر في محاولة أخيرة للتصدى لوباء السمنة فى بريطانيا، حيث تدعم هذه الخطة سالى ديفيس كبير المسئولين الطبيين في بريطانيا.



التحذير من المشروبات والأطعمة السكرية لمنع السمنة

وقال تيم ريكوفت، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS"، إن السمنة أصبحت "تدخينًا جديدًا"، موضحا أن الخطة تتضمن أيضًا منع اعلانات الوجبات السريعة فى التلفزيون.



استخدام الرسوم الكارتونية والشخصيات لجذب المستهلكين من الاطفال

وأضاف أنه سيتم بيع الحلويات، ورقائق البطاطس، والمشروبات الغازية فى عبوات تحذيرية على غرار السجائر، وفقًا للخطط التي تم الكشف عنها، لمكافحة وباء السمنة ، وستضطر العلامات التجارية الشهيرة التخلي عن تصميماتهم المعروفة، وبدلاً منها، سيضطرون إلى استخدام تصميم موحد يهدف إلى عدم جذب المستهلكين اليها، وذلك باختيار ألوان لا تلفت نظرهم مثل تلك التى يتم تصميمها لعلب السجائر، موضحًا أن هذه المقترحات تعد بمثابة الدروس المستفادة من مكافحة التبغ، ويمكن أن تكون جزءًا من حل أزمة السمنة فى بريطانيا.



تغليف الحلويات على مثيل السجائر

وتشمل مقترحات معهد أبحاث السياسة العامة، وهي مؤسسة بحثية مؤثرة، ما يلى:

- فرض ضرائب السكر ليس فقط على المشروبات الغازية، ولكن على الحلويات، والكعك، وكذلك المليك شيك.

- حظر الإعلانات التلفزيونية، الخاصة بالوجبات السريعة، والحلويات، والمشروبات الغازية، والأطعمة المصنعة.

- توزيع الفاكهة والخضروات المجانية على التلاميذ، ومنع وجود منافذ للوجبات السريعة، إلا على بعد 160 مترًا من بوابات المدارس.



تغيير اغلفة الحلويات

- طلب محلات السوبر ماركت تقديم دروس فى فن الطهي.

- قام المسئولين الصحيين بحظر استخدام شخصيات الرسوم المتحركة، على عبوات الوجبات السريعة التي تستهدف الأطفال.

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فيما أشار تقرير إلى أن الأغلفة الجديدة، وفرض قيود على الإعلانات التلفزيونية على الأطعمة والمشروبات غير الصحية، من شأنها أن تقلل من النوبات القلبية، والأمراض، مثل مرض السكري، والسرطان، وبالتالى يمكن استبدال الشيكولاتة، ورقائق البطاطس، بالفواكه والخضروات، مثل الموز أو التفاح.

وأكد التقرير أن القيود المفروضة على إعلانات التبغ، والأغلفة التحذيرية، وقمع التدخين في الأماكن العامة قد خفضت أعداد المدخنين، يزعمون أن إجراءً مماثلاً قد يقلل من استهلاك الأغذية والحلويات المحتوية على السكر.

بموجب القوانين السارية، يجب بيع السجائر في عبوات خضراء تحمل تحذيرات رسومية مثل" SMOKING KILLS".



تغيير اغلفة الحلويات لتمون غير جذابة

لكن لا يشير التقرير المتعلق بتناول السكر إلى تحذيرات صارمة مماثلة بشأن مخاطر تناول الكثير من السكر، لكن البعض يستنتج أنه قد يكون الخطوة التالية.

وجدت دراستهم أن بعض المنتجات التي تستخدم شخصيات تلفزيونية، وشعبية شهيرة، تبلغ نسبة السكر فيها 99 %.

وقال التقرير أنه من المثير للصدمة أن تستغل الشركات صحة أطفالنا من خلال استخدام شخصيات كرتونية في منتجاتها الغذائية، والمشروبات عالية السكر، وخاصة على الشيكولاتة والحلويات، والتي يصعب مقاومتها للأطفال بالفعل.

قال تيم ريكوفت، إن المصنعين يلعبون دورًا هامًا في علاج السمنة، مضيفا أنه يجب أن تقوم الشركات بإعادة صناعة منتجاتها بتقليل السكر، والسعرات الحرارية، والدهون، والملح، وتصغير أحجامها.

وأشار إلى أن استخدام شخصيات رسوم متحركة على الوجبات السريعة يشجع الأطفال على حث الآباء على شرائها، متابعًا: "واحدة من أسوأ المخالفين كانت لاحدى الشركات، والتي تحتوي منتجاتها على 65 جرامًا من السكر لكل عبوة، ما يقرب من 3 أضعاف الاستهلاك اليومي الموصى به للأطفال".

وقام باحثون من مجموعات الحملة، التي تتخذ من جامعة كوين ماري بلندن مقرا لها، بمراجعة 526 من منتجات الطعام والشراب مع عبوات ملائمة للأطفال.

ووجد الباحثون أن 18% فقط من المنتجات "صحية"، في حين أن 51 % من المواد كانت تحتوي على نسبة عالية من السكر، والدهون، والدهون المشبعة، أو الملح، حيث يحتوى كيس Cheetos Cheese، بنسبة 19.5 جم من الدهون، و 2.8 جرام من الملح، وهى أكثر من الكمية الموصى بها يوميًا بالكامل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات.