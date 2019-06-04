"الداخلية" تنظم ندوة دينية بحضور مفتي الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية ندوة دينية بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بقاعة الاحتفالات بالعباسية، شارك فيها عددٍ من قيادات وضباط الوزارة بالإضافة لعددٍ من الأفراد والعاملين المدنيين وذلك تأكيداً على نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتوعية بقيمه السمحة.

بدأت فعاليات الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الواجب من الشرطة والقوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم في سبيل حفظ الأمن والاستقرار.

استهل فضيلة الدكتور مفتي الجمهورية كلمته، مشيداً بدور الشرطة والقوات المسلحة وأدائهم الوطني الفاعل والتضحيات التي قدموها في سبيل الوطن والشعب المصري.

Advertisements

كما تناول فضيلته فضائل وقيمة شهر رمضان المعظم في التواصل بين الناس والحرص على العبادات وصلة الرحم مستدلاً بآيات الكتاب العزيز وصحيح السنة النبوية.

وثمن فضيلة المفتي التضحيات والجهود التي يبذلها رجال الشرطة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد لاسيما في ضوء التحديات التي تحدق بالوطن والمخاطر التي تتربص بأمنه والأعباء الملقاة على جهاز الشرطة، مستعرضاً فضيلته تاريخ تلاحم الشعب المصري مع رجال الأمن عبر العصور في الحفاظ على مقدرات الوطن.

وأكد أن احترام الشعب المصري لجهاز الشرطة يمثل الداعم الأساسي لنجاح العمل الأمني، وتحقيق رسالته السامية.