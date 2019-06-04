فرج عامر يشيد بنجاح وزارة المالية في مكافحة مافيا التهريب الجمركي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وجه النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية والتقدير لوزير المالية، على جهوده في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.

وأكد "عامر"، في تقرير، الثلاثاء، أن التقرير الذي قدمه كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، لوزير المالية بشأن الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني والذى تم الكشف فيه عن إحباط 3 آلاف و693 عملية تهريب، خلال الفترة من أول مارس إلى نهاية أبريل الماضيين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 732 مليونًا و133 ألف جنيه يؤكد قدرة وزارة المالية مواجهة مافيا عمليات التهريب الكبرى التي تضر أضرارا كبيرا بالصناعة الوطنية.

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تجدر الإشارة إلى أن التقرير أكد أنه تجرى تحرير ألفين 427 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغت قيمة المستحق عليها 30 مليونًا و741 ألف جنيه، و14 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 116 مليونًا و497 ألف جنيه، و15 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخيرة وألعاب نارية بقيمة 186 مليونًا و373 ألف جنيه، و132 محضرًا للسجائر بقيمة 83 مليونًا و461 ألف جنيه، و188 محضرًا تهريب للملابس جاهزة والأدوية والمكملات الغذائية بـ35 مليونًا و378 ألف جنيه، و7 محاضر خمور بـ104 ملايين و461 ألف جنيه، و33 محضرًا للمستلزمات والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل بـ26 مليونًا و371 ألف جنيه.

وأنه جرى تحرير 3 محاضر تهريب مبيدات حشرية بلغ المستحق عليها 12 ألفًا و800 جنيه، و164 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 26 مليونًا و198 ألف جنيه، و74 محضر سلع مرفوضة رقابيًا، بقيمة 63 مليونًا و264 ألف جنيه، و622 محضرًا يتعلق بإثبات الحالة، وفرق القيمة، والمناطق الحرة، وتقديم فواتير بقيمة أقل، وحيازة بضائع أجنبية الصنع دون المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، والتي تثبت الحيازة القانونية لها، بلغت مستحقاتها 59 مليونًا و371 ألف جنيه.

إضافة إلى تحرير 13 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال مارس وأبريل، مبينا أنه جرى ضبط 312 ألف جنيه، و144 ألف دولار أمريكي، و50 ألفًا و600 ريال سعودى، وألف و680 دينارًا ليبيًا، إضافة إلى تحرير 7 محاضر مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة تبلغ قيمة مستحقاتها 346 ألف جنيه.