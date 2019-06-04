براتب 2600 جنيه.. القوى العاملة تطرح وظائف جديدة بالسادس من أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر وظائف جديدة، بإحدى شركات الأغذية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك براتب 2600 جنيه.
وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المتاحة تبلغ نحو 40 وظيفة وتتضمن 30 عامل إنتاج، شريطة حصول المتقدم على مؤهل متوسط.
وأضافت أن الشركة تحتاج 3 محاسبين، شريطة حصول المتقدم على بكالوريوس تجارة، وخبرة 5 سنوات، كما أنها تحتاج إلى 5 مندوب مبيعات من الجنسين، شريطة حصول المتقدم على مؤهل عال، أو متوسط.
وتطلب الشركة، 2 مهندس ميكانيكا، و2 مهندس إنتاج، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس زراعة، صناعات غذائية، وذلك للشباب حتى 45 سنة، وخبرة من 5 إلى 10 سنوات.
ونوهت الوزارة، إلى الوظائف المتاحة تتميز بتوافر تأمين صحي واجتماعي، وسكن للمغتربين، وتوفير انتقالات.
ودعت الوزارة، الراغبين في العمل، التقدم بالاتصال على رقم 01222579306، والتواصل مع المديرالمسئول بالشركة إبراهيم سيد، أو التوجه لمقر الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، المنطقة الصناعية الخامسة، قطعة 48 ب.
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