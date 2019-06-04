مصر للطيران تلغي رحلتيها إلى الخرطوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
قررت شركة مصر للطيران إلغاء رحلتيها رقم MS 855 وMS 853 المقرر إقلاعهما اليوم من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في الرابعة عصرا والساعة 23:45 مساء بسبب الأحداث الجارية هناك.
وطالبت الشركة المسافرين على الرحلتين ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران الـ call Centre على رقم 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أيخط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد استئناف الرحلات إلى مطار الخرطوم.
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