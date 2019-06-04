القوى العاملة: تسوية مالية بـ135 ألف جنيه لشركتين لمصريين بإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
كلفت وزارة القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا بحل شكوى مصريين اختلفا على نزاع مالي، والتفاوض معهما وديا، حتى لا تتطور الخلافات إلى بلاغات في الشرطة حرصا على العلاقة بين أبناء الوطن.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي للوزارة، إن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران حل على الفور بمجرد تكليفه بالتدخل، النزاع المالي بين المواطن "أ. ل. م" من محافظة الدقهلية صاحب إحدى شركات المواد الغذائية وله مستحقات مالية لدي "ع.أ" صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير ومقيم بإيطاليا، وتواصل مع الأخير بغرض إنهاء المشكلة بصورة ودية.
وأبدى تعاونا كبيراً مع مكتب التمثيل العمالي وتم التسوية المالية بين الشركتين بمبلغ 135 ألف جنيه مصري.
ووجه صاحب الشركة مقدم الالتماس بالشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة ممثلا في مكتب التمثيل العمالي، والسفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو على ما قاما به من جهود لحل الخلاف وديا وإنهاء المشكلة بسرعة.
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