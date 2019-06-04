محافظ القاهرة يجري جولة ميدانية بأحياء العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة ميدانية شملت أحياء (عين شمس - النزهة - السلام - النهضة) كما تفقد أحياء (حدائق القبة - الوايلي - باب الشعرية) للوقوف على حالة النظافة بها خلال أجازات عيد الفطر المبارك وإلزام الشركات المنوط بها نظافة الأحياء بالقيام بواجباتها.

وأكد عبدالعال، خلال الجولة، على رفع كفاءة محور جسر السويس ورفع كافة المخلفات منه والتنسيق مع الهيئة العامة للأنفاق لإعادة الشيء لأصلة فور الانتهاء من أعمال إنشاء خط مترو الأنفاق بالمنطقة.

وشدد المحافظ، على تكثيف حملات النظافة على مستوى أحياء القاهرة بأكملها والبالغ عددها 38 حيًا ورفع المخلفات أولًا بأول نظرًا لزيادة المخرجات من البيوت.