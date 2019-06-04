رئيس جامعة القاهرة: تمويل مشروعات بحثية جديدة بـ7.5 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قررت جامعة القاهرة، تمويل مشروعات بحثية جديدة لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بكليات ومعاهد الجامعة، في إطار الخطة البحثية للجامعة، مؤكدة أنه سيجرى اختيار هذه البحوث من جانب لجان المحكمين في القطاعات الأكاديمية المختلفة على أساس أهميتها المجتمعية وارتباطها بخطة الجامعة البحثية التي تركز على تمويل بحوث تطبيقية ذات صلة مباشرة بالقضايا المجتمعية وخطة الدولة في التنمية.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تخصيص 7 ملايين و500 ألف جنيه لتمويل عدد من المشروعات البحثية في المجالات الابتكارية، ومكافحة الأمراض المتوطنة والأورام، والطاقة البديلة، وتوفير الاحتياجات الغذائية، والأبحاث البينية التي تشمل الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي والتكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها في المجالات المختلفة، إلى جانب مشروعات بحوث اجتماعية وانسانية ذات بعد قومي وتتعلق العشوائيات.

وأشار الدكتور محمد الخشت، أن ذلك يأتي في اطار سياسة الجامعة التي تهدف إلي دعم البحوث العلمية التطبيقية التي تخدم المجتمع، لافتاً إلى أن لدي الجامعة خطط لتعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمي في دعم التنمية والاقتصاد الوطني.

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وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي اهتمامًا بتطوير البحث العلمي واستثماره في التنمية الشاملة للوطن، موضحًا أنه تم وضع توجيهات استراتيجية عامة للأبحاث العلمية بالجامعة لربطها بالاقتصاد القومي مع زيادة تمويلها بنسبة 100% لمواجهة زيادة النفقات في البحث العلمي.

وأشار الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن المشروعات الجارية التي تنفذها الجامعة بالتعاون مع الجهات الخارجية بلغت 38 مشروعٱ، منها 8 مشروعات بحثية مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و12 مشروعٱ بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، إلي جانب 18 مشروعٱ بحثيٱ يتم بالتعاون مع صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا.

وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تمول مجموعة من المشروعات البحثية التطبيقية بكليات ومعاهد الجامعة من الموارد الذاتية، وجاري تنفيذها من خلال الفرق البحثية، وهي مشروعات ترتبط بتوجهات الجامعة في مجالات البحث العلمي وربطه بخدمة المجتمع ودعم الإقتصاد، وتدور في مجالات المياه والطاقة المتجددة والطب والزراعة.​