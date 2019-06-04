الرطوبة 50%.. الأرصاد تنصح المواطنين: اخرجوا على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العام للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقسًا لطيفًا طوال أيام عيد الفطر المبارك على كافة الأنحاء.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن منطقة جنوب الصعيد تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، وتكاثر للشبورة المائية بمدن القناة والسواحل الشمالية، مع وجود لفرص لسقوط الأمطار بالسواحل الغربية "الإسكندرية - مطروح" وجنوب البلاد "أسوان - الأقصر" وجنوب سيناء.

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وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات إلى وجود نشاط للرياح، يؤدي إلى شعور المواطنين بانخفاض درجات الحرارة طوال فترة العيد، ويكون مثيرا للأتربة بشمال جنوب وسيناء وشمال وجنوب الصعيد، ومثيرة لحركة الرمال على الطرق، إلا أنها غير مؤثرة ولا تعيق حركة السفر.

وأوضح محمود شاهين، ارتفاع نسبة الرطوبة خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح تتراوح من 40 إلى 50%، بسبب أننا مقبلون على فصل الصيف.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن أفضل الأماكن من حيث الطقس يُمكن الخروج إليها خلال إجازة عيد الفطر المبارك هي "السواحل الشمالية المطلة على البحرين، ومحافظات الوجه البحري وسيناء".