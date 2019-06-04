محافظ الجيزة يتفقد ساحات صلاة العيد بـ 8 أحياء بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة عددا من الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر المبارك للتأكد من حالة النظافة والإشغالات بمحيطها شملت أحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والدقي والعجوزة وجنوب الجيزة وشمال والوراق.

كما تفقد المحافظ ساحات الصلاة بمناطق الصباح وزغلول والطوابق ومنشأة البكاري وكفر طهرمس والعشرين والملكة ومصطفى محمود والبحر الأعظم وخاتم المرسلين والمدبح وترعة الزمر وعدد من الساحات الكبري بنطاق الأحياء.

ووجه محافظ الجيزة خلال تفقده بتوقيع جزاءات رادعة لشركات النظافة العاملة في منطقتي كعبيش والملكة لعدم التزامها برفع المخلفات أولا بأول موجها هيئة النظافة بالدفع على الفور بسيارات لرفع أي مخلفات لم يتم رفعها من قبل الشركات.

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وأعلن راشد عن رفع حالة الطوارئ بقطاعات النظافة والإشغالات، مؤكدا رفع 10 آلاف طن مخلفات و قمامة في آخر أيام شهر رمضان المبارك .. مشيرا إلى أنه تم إلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين بقطاعات النظافة وتنظيم دوريات عمل على مدار أيام عيد الفطر المبارك مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ونوابهم بالتواجد الميداني على مدار أيام عيد الفطر المبارك.

كما كلف المحافظ برفع كفاءة النظافة والتجميل بمطالع ومنازل الكباري بنطاق المحافظة، ووجه خلال الجولة برفع إشغالات كشك متعدي على الطريق بجوار مسجد مصطفى محمود بحي الدقي.

وشهدت جوله المحافظ توقيع عدد من المحاضر البيئية لمحال تقوم برش المياه بالشوارع وتهدرها، وذلك بشارعي كعبيش و الأميرة فادية بحي الهرم.