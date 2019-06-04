6 إجراءات.. دار الإفتاء توضح كيفية متابعة هلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء النصرية قواعد والإجراءات المتبعة لرؤية أهلة الشهور العربية في مصر.

وأوضحت الإفتاء في بيان لها أن القواعد في هذه المسألة تتخلص فيما يأتي:

1 ـ أن الحساب الفلكي القطعي لا يعارض الرؤية الصحيحة، فهو للاستئناس به مع الاعتماد على الرؤية البصرية الصحيحة، وهذا يعني أنه ينفي ولا يثبت، فإذا نفى طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يَدَّعِيه، وإذا لم ينفِ ذلك فالاعتماد حينئذٍ على الرؤية البصرية.

2 ـ أنَّ شهر رمضان إما ثلاثون يومًا لا يزيد عليها وإما تسعة وعشرون يومًا لا ينقص عنها.

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3 ـ أنه يجب على كُلِّ أهل بلدٍ متابعةُ إمامهم في رؤية الهلال من عدمها؛ بشرط إمكان الرؤية بالحساب الفلكي.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن منهجها في رصد الأهلة يتمثَّل في الخطوات التالية:

1 ـ أنَّ الرؤية تكون لجميع الشهور؛ وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة، ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

2 ـ أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيِّين وتضم مختصين بالفلك.

3 ـ أن هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكي الدقيق.​