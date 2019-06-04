أخبار مصر | "المهندسين": فتح باب الترشح على مقعد نقيب مهندسي البحيرة 15 يونيو الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المهندسين": فتح باب الترشح على مقعد نقيب مهندسي البحيرة 15 يونيو الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن فتح باب الترشح على منصب رئيس المهندسين بالبحيرة يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري، على أن يغلق باب الترشح 29 من الشهر نفسه.

ويتم إجراء الانتخابات في يوم الجمعة 20 يوليو المقبل، وفي حالة الإعادة تكون الجمعة 27 من الشهر نفسه.

ويتم تلقي الطلبات بالمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، أو مقر نقابة المهندسين بالبحيرة.

وشكلت النقابة لجنة للإشراف على إجراء الانتخابات فى النقابة الفرعية، برئاسة المهندس أحمد السيد أمين الصندوق بالنقابة العامة.