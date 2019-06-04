أخبار مصر | 14 يونيو.. إجراء الانتخابات على مقعد رئيس مهندسي بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 14 يونيو.. إجراء الانتخابات على مقعد رئيس مهندسي بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت النقابة العامة للمهندسين، عن القائمة النهائية للمرشحين علي مقعد رئيس النقابة الفرعية بالغربية، وتضمنت 8 أسماء، وقدمت طلبات الترشح، بمقر النقابة العامة بوسط القاهرة، أو مقر نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، أو مقر نادى النقابة بالمحلة.

وكان أغلق باب الترشح يوم السبت 4 مايو الماضي، علي أن يتم إجراء الانتخابات يوم الجمعة 14 يونيو الجاري، وفى حال وجود إعادة على المقعد، يتم ذلك يوم الجمعة 21 يونيو الجاري.

وشكلت النقابة لجنة للإشراف على إجراء الانتخابات فى النقابة الفرعية، برئاسة المهندس أحمد السيد أمين الصندوق بالنقابة العامة.