أخبار مصر | "مصر للطيران" تلغي رحلتين إلى الخرطوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تلغي رحلتين إلى الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلتيها رقم MS 855 و MS 853 المقرر إقلاعهما اليوم من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في الرابعة عصرا و الساعة ٢٣:٤٥ مساء.

وأهابت شركة مصر للطيران، بعملائها المسافرين على الرحلتين ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران الـ call Centre على رقم ١٧١٧ من اي موبايل او ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من اي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد استئناف الرحلات إلى مطار الخرطوم.