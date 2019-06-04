أخبار مصر | استعدادا لعيد الفطر.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الشيخ زايد التخصصي (صور)

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الوزيرة بدأت بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، ثم تفقدت أقسام القلب، والرعاية المركزة، والأشعة واطمأنت على أحوال المرضى متمنيةً لهم السلامة والشفاء العاجل، كما هنأت العاملين بالمستشفى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن وزيرة الصحة راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكدت على توفير مخزون استراتيجي كافي من أكياس الدم المختلفة، نظرا لأن المستشفي هى احدي مستشفيات الإحالة والتى تستقبل أغلب حوادث الطرق، وشددت على تواجد الأطقم الطبية على مدار ال 24 ساعة، وإلغاء كافة الإجازات طبقا لخطة التأمين الطبي للعيد.

وقال إن وزيرة الصحة أكدت على جاهزية المستشفي لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بما تمتلكه من تجهيزات طبية على أعلي مستوي، وكوادر بشرية طبية فى كافة التخصصات ذات مهارة عالية.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت خطة التأمين الطبي الشامل والتي تتضمن زيادة عدد سيارات الإسعاف لـ2227 سيارة إسعاف مجهزة، يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، علاوةً على رفع درجة الاستعداد بجميع بجميع مرافق الإسعاف، ورفع درجة الإستعداد للقصوي فى جميع المستشفيات وإلغاء الإجازات بكافة انواعها للفرق الطبية خلال فترة الإحتفال.