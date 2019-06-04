أخبار مصر | "الصحة" تحذر: عقار بالأسواق لعلاج قرح المعدة غير مطابق للمواصفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تحذر: عقار بالأسواق لعلاج قرح المعدة غير مطابق للمواصفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، منشورًا دوريًا رقم 25 لعام 2019، طالبت فيه مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية من عبوات مغشوشة من مستحضر "rantidol 150 mg tab" لعلاج قرح المعدة والاثنى عشر، إنتاج شركة النصر تشغيله رقم 103817، لكونه غير مطايق من حيث الخواص الطبيعية.

وطالبت بنشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مؤسسة صيدلية فى حال عدم وجود فواتير شراء هذا المستحضر.

كما طالبت الإدارة المركزية بضرورة ارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية نحو المخالف بعد المدة المحددة.