أخبار مصر | محافظ القاهرة يواصل جولاته الميدانية للوقوف على حالة النظافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يواصل جولاته الميدانية للوقوف على حالة النظافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بجولة ميدانية على أحياء عين شمس والنزهة والسلام والنهضة، ثم تفقد أحياء حدائق القبة والوايلى وباب الشعرية، للوقوف على حالة النظافة بها خلال أجازات عيد الفطر المبارك وإلزام الشركات المنوط بها نظافة الأحياء بالقيام بواجباتها.

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أكد خلالها المحافظ على رفع كفاءة محور جسر السويس ورفع كافة المخلفات منة والتنسيق مع الهيئة العامة للأنفاق لإعادة الشيء لأصلة فور الانتهاء من أعمال إنشاء خط مترو الأنفاق بالمنطقة.

وأكد المحافظ على تكثيف حملات النظافة على مستوى أحياء القاهرة بأكملها والبالغ عددها 38 حي ورفع المخلفات أول بأول.

