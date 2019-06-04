أخبار مصر | "الدواء مخالف".. الصحة تحذر من عقار منتشر بالأسواق (تعرف عليه)

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أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، منشورًا دوريًا رقم 24 لعام 2019، طالبت فيه مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلي والوحدات الحكومية بعد اتخاذ الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية من عبوات مغشوشة من مستحضر "جاست ريج 200 مجم أقرص" لعلاج اضطراب الجهاز الهضمى، إنتاج شركة أمون تشغيلة رقم 191566 وذلك لوجود خطأ فى تغليف بعض الشرائط.

وطالبت بنشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مؤسسة صيدلية فى حال عدم وجود فواتير شراء هذا المستحضر.

كما طالبت الإدارة المركزية بضرورة إرجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية نحو المخالف بعد المدة المحددة.