أخبار مصر | ردا على الجدل.. الإفتاء تعلن القواعد والإجراءات المتبعة لرؤية الهلال في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ردا على الجدل.. الإفتاء تعلن القواعد والإجراءات المتبعة لرؤية الهلال في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دار الإفتاء المصرية، القواعد والإجراءات المتبعة لرؤية الهلال في مصر، وذلك خلال صفحتها الرسمية على فيس بوك.

وتتلخص القواعد في هذه المسألة فيما يأتي:

أن الحساب الفلكي القطعي لا يعارض الرؤية الصحيحة، فهو للاستئناس به مع الاعتماد على الرؤية البصرية الصحيحة، وهذا يعني أنه ينفي ولا يثبت، فإذا نفى طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يَدَّعِيه، وإذا لم ينفِ ذلك فالاعتماد حينئذٍ على الرؤية البصرية.

أنَّ شهر رمضان إما ثلاثون يومًا لا يزيد عليها وإما تسعة وعشرون يومًا لا ينقص عنها.

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أنه يجب على كُلِّ أهل بلدٍ متابعةُ إمامهم في رؤية الهلال من عدمها؛ بشرط إمكان الرؤية بالحساب الفلكي.

أمَّا منهج دار الإفتاء المصرية فيتمثَّل في الخطوات التالية:

أنَّ الرؤية تكون لجميع الشهور؛ وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيِّين وتضم مختصين بالفلك.

أن هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكي الدقيق.