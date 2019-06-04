أخبار مصر | محافظ الجيزة يتفقد ساحات صلاة العيد بـ8 أحياء‎.. ويوقع جزاءات رادعة على "النظافة"

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد عدد من الساحات المخصصة لصلاه عيد الفطر المبارك للتأكد من حالة النظافة والإشغالات بمحيطها شملت أحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والدقي والعجوزة وجنوب الجيزة وشمال والوراق.

حيث تفقد المحافظ ساحات الصلاة بمنطقه الصباح وزغلول والطوابق ومنشأة البكاري وكفر طهرمس والعشرين والملكة ومصطفي محمود والبحر الأعظم وخاتم المرسلين والمدبح وترعة الزمر وعدد من الساحات الكبري بنطاق الأحياء .

ووجه المحافظ خلال تفقده بتوقيع جزاءات رادعة لشركات النظافة العاملة في منطقتي كعبيش والملكة لعدم التزامهم برفع المخلفات أولا بأول موجها هيئة النظافة بالدفع علي الفور بسيارات لرفع اي مخلفات لم يتم رفع من قبل الشركات .

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وأعلن راشد عن رفع حاله الطوارئ بقطاعات النظافة والإشغالات، مؤكداً علي رفع 10 آلاف طن مخلفات و قمامة في أخر أيام شهر رمضان المبارك، مشيراً انه تم إلغاء الأجازات للعمال والسائقين والمشرفين بقطاعات النظافة وتنظيم دوريات عمل علي مدار ايام عيد الفطر المبارك مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ونوابهم بالتواجد الميداني علي مدار أيام عيد الفطر .

كما كلف المحافظ برفع كفاءة النظافة والتجميل بمطالع ومنازل الكباري بنطاق المحافظة . ووجه المحافظ خلال الجولة برفع إشغالات كشك متعدي علي الطريق بجوار مسجد مصطفي محمود بحي الدقي وشهدت جولة المحافظ توقيع عدد من المحاضر البيئية لمحال تقوم برش المياه بالشوارع وتهدرها وذلك بشارعي كعبيش و الأميرة فاديه بحي الهرم .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة و رؤساء الأحياء.