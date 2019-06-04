أخبار مصر | "القوى العاملة": اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 53 عاملًا بشركة سياحية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 53 عاملًا بشركة سياحية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وشركة أي الطيار للسياحة في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق ومكتسبات 53 عاملا بالشركة.

وقالت وزارة القوي العاملة في بيان لها، إن هذه الاتفاقية جاءت بهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت، وحل كافة المنازعات التى قد تنشأ بينهما وديًا فى إطار من الحوار والتشاور البناء وصولاً إلى تحقيق التوازن فى علاقات العمل.

ووجهت الشكر لإدارة الشركة وممثل العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.

وكشفت عن أن الاتفاقية ألزمت الشركة بعد إنهاء علاقة العمل مع أي عامل بغير الأسباب والقواعد المنصوص عليها بقانون العمل 12 لسنة 2003 وعدم المساس بحقوق ومزايا العامين طبقا للقانون ولائحة مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بها والمعتمدة من الجهات المختصة "النقابة العامة ومكتب العمل " وأي مزايا أخري .

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جاءت الاتفاقية نظرا لقيام إدارة شركة أي الطيار للسياحة بتداول اسهم الشركة بالبورصة ودخول إدارة جديدة بنسبة 80% دون تغيير كيانها أو رقمها التأميني أو السجل التجاري أو الضريبي.

وألزمت الاتفاقية العاملين بالقيام بالأعمال الموكلة إليهم وفقا للتعليمات الصادرة لهم من إدارة الشركة "المالك الجديد" بما يضمن حسن سير وانتظام العمل .

كما ألزمت الاتفاقية الطرفين بتنفيذها بحسن نية ويمتنع كل منهما عن القيام بأي عمل أو إتيان أي إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ احكام الاتفاقية أو التدخل منهما أو تضر بالعمل أو تمس حقوق العاملين .

وقع الاتفاق عن النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ممدوح محمدي بصفته رئيس النقابة، وعن شركة أي الطيار للسياحة، أشرف السيد محمد السيد شيحه بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة .