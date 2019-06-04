مصر | بـ"مقص حديدي".. سقوط لصين لسرقتهما شقتين في الشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"مقص حديدي".. سقوط لصين لسرقتهما شقتين في الشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين لسرقتهما شقق سكنية بأسلوب كسر الباب بالشروق.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمان بمحافظة قنا، حال قيامهما بالقفز من أعلى سور أحد المجمعات السكنية بدائرة القسم، وبحوزتهما حقيبة سوداء اللون بداخلها (جهاز تابلت- 5 هاتف محمول- جهاز كمبيوتر "لاب توب" - مقص حديدي).

وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من داخل مسكنين بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة، وأقرا بعدم اكتشافهما واقعتي السرقة بعد،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.