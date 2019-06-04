مصر | بمناسبة عيد الفطر.. الإفراج عن دفعة جديدة من السجناء والغارمين غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة عيد الفطر.. الإفراج عن دفعة جديدة من السجناء والغارمين غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر أمني في وزارة الداخلية، أنه من المقرر الإفراج عن دفعة جديدة من السجناء غدا الأربعاء تنفيذا للقرار الجمهوري الصادر بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد المصدر الأمني أن العفو سيشمل مجموعة من الغارمين والغارمات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن قطاع السجون عقد لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، ولفحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.