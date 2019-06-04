مصر | النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة أسفر عن مصرع مسنة في الحدائق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة أسفر عن مصرع مسنة في الحدائق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حدائق القبة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في شقة سكنية وأسفر عن مصرع مسنة، وإرسال تقرير مفصل للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

كما أمرت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المتوفاة.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة إخطارًا من المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، مفاده نشوب حريق داخل شقة بشارع الترب، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، ومحاصرة النيران لعدم امتدادها.