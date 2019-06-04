مصر | سقوط تاجري "مزاج" وبحوزتهما 60 طربة حشيش في العمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تاجري "مزاج" وبحوزتهما 60 طربة حشيش في العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، في القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش لترويجها على عملائهما خلال أيام عبد الفطر المبارك.

وأكدت تحريات ومعلومات مكافحة المخدرات إلى أن المتهمين لهما معلومات جنائية مسجلة ومحكوم على أحدهما بالحبس سنة في إحدى القضايا، يتاجران في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسلاح للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة العمرانية وبحوزتهما 60 طربة حشيش وزنت 6 كيلو جرامات، ومبلغ 5040 جنيها، سلاح أبيض "مطواة" و3 هواتف محمول.