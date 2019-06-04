مصر | قبل ترويجها في العيد.. ضبط 600 ألف قطعة ألعاب نارية بالجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ترويجها في العيد.. ضبط 600 ألف قطعة ألعاب نارية بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط تاجر بالجمالية لحيازته قرابة 600 ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار. وتمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص (تاجر- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) حال تواجده داخل مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم، وعُثر بداخل المخزن على كمية من الألعاب النارية بلغت (580،000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابخ التى تولت التحقيقات. وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابخ التى تولت التحقيقات.

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