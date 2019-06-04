مصر | بأسلوب "المغافلة".. سقوط عاطل لسرقته هواتف المواطنين في الجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلوب "المغافلة".. سقوط عاطل لسرقته هواتف المواطنين في الجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، سبق اتهامه في 3 قضايا وبحوزته (هاتفي محمول "مجهولان المصدر"). وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها بأسلوب "المغافلة" وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المسروقات واتهماه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالسرقة بأسلوب المغافلة بمنطقة الجمالية.