مصر | باستخدام "موتوسيكل".. ضبط 4 لسرقتهم هواتف المواطنين بأسلوب "الخطف" بالبساتين

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم حال إستقلالهم مركبة "التوك توك"-بدون لوحات معدنية- ملك وقيادة أحدهم.. وبحوزتهم (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار - 2 هاتف محمول "مجهولى المصدر").

بمواجهتهم أقر الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام مركبة "التوك توك" المضبوطة بحوزتهم وأن الهاتفان المضبوطان من متحصلات السرقة، بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

وتم إتخاذ الاجرتءات اللازمه.

