مصر | خلال حملات مكبرة.. "الداخلية" تضبط 283 قضية مخدرات وأسلحة بـ"السحر والجمال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات مكبرة.. "الداخلية" تضبط 283 قضية مخدرات وأسلحة بـ"السحر والجمال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديريتي أمن الشرقية والإسماعيلية وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي؛ حملات مكبرة استهدفت العمل على رصد وتصفية البؤر الإجرامية الخطرة، خاصة منطقة "السحر والجمال"وضبط القائمين عليها، واستهدفت المناطق المجاورة لها.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال الفترة من ديسمبر 2018 وحتى مايو 2019 بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن ضبط 283 قضية متنوعة في مجال الإتجار وحيازة المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية قبلها.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها من خلال تكثيف الحملات الأمنية بالمنطقة المشار إليها لمواجهة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر.