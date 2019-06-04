مصر | بحضور مفتي الجمهورية.. ندوة لـ"الداخلية" للتوعية بتعاليم الدين الإسلامي وقيمه السمحة

وبدأت فعاليات الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الواجب من الشرطة والقوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم في سبيل حفظ الأمن والإستقرار واستهل فضيلة الدكتور مفتي الجمهورية كلمته، مشيدًا بدور الشرطة والقوات المسلحة وأدائهم الوطنى الفاعل والتضحيات التى قدموها فى سبيل الوطن والشعب المصري.

وتناول فضيلته فضائل وقيمة شهر رمضان المعظم فى التواصل بين الناس والحرص على العبادات وصلة الرحم مستدلًا بآيات الكتاب العزيز وصحيح السنة النبوية.

وثمن فضيلة المفتي التضحيات والجهود التي يبذلها رجال الشرطة فى سبيل الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد لاسيما فى ضوء التحديات التى تحدق بالوطن والمخاطر التى تتربص بأمنه والأعباء الملقاه على جهاز الشرطة، مستعرضًا فضيلته تاريخ تلاحم الشعب المصرى مع رجال الأمن عبر العصور في الحفاظ على مقدرات الوطن، مؤكدًا أن إحترام الشعب المصرى لجهاز الشرطة يمثل الداعم الأساسى لنجاح العمل الأمني، وتحقيق رسالته السامية.