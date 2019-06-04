مصر | بحضور مفتي الجمهورية.. ندوة لـ"الداخلية" للتوعية بتعاليم الدين الإسلامي وقيمه السمحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور مفتي الجمهورية.. ندوة لـ"الداخلية" للتوعية بتعاليم الدين الإسلامي وقيمه السمحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتناول فضيلته فضائل وقيمة شهر رمضان المعظم فى التواصل بين الناس والحرص على العبادات وصلة الرحم مستدلًا بآيات الكتاب العزيز وصحيح السنة النبوية.
وثمن فضيلة المفتي التضحيات والجهود التي يبذلها رجال الشرطة فى سبيل الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد لاسيما فى ضوء التحديات التى تحدق بالوطن والمخاطر التى تتربص بأمنه والأعباء الملقاه على جهاز الشرطة، مستعرضًا فضيلته تاريخ تلاحم الشعب المصرى مع رجال الأمن عبر العصور في الحفاظ على مقدرات الوطن، مؤكدًا أن إحترام الشعب المصرى لجهاز الشرطة يمثل الداعم الأساسى لنجاح العمل الأمني، وتحقيق رسالته السامية.