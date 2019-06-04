مصر | عاجل.. السجن 3 سنوات لرئيس حي روض الفرج السابق بتهمة الرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السجن 3 سنوات لرئيس حي روض الفرج السابق بتهمة الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة الحكم على رئيس حي روض الفرج " السابق " ويدعى "م. ع . أ" وعقابته بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه بتهمة الرشوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن مبروك وعضوية المستشارين محمد مالك وأحمد عمره بسكرتارية محمد عطية .

Advertisements

وترجع الواقعة إلى شهر مايو 2016 عندما أبلغ المجنى علية المقاول بانه توجه الى حى روض الفرج لاستخراج صورة رسمية من تراخيص هدم العقار بملكه بدائرة روض الفرج وشهادة صلاحية ، وطلب منه المتهم مبلغ 20 ألف جنيه نظير تسهيله إستخراج المستندات المطلوبه ، وعقب اللقاء توجه المقاول وابلغ هيئة الرقابة الادارية بالواقعة ، حيث قام عضو هيئة الرقابة الادارة المختص بفحص البلاغ وإجراء التحريات والتحقق من صحة البلاغ ومن إختصاص المتهم بوصفه رئيس الحى بأعتماد كافة المستندات المطلوبة وبقدرته على تسهيل إجراءات استخراجها وطلب من المجنى علية مسايرة المتهم بعد إستصدار اذنا من النيابة العامه بتسجيل الأحاديث المتعلقة بطلب وتقاضى الرشوة وتصوير كافة اللقاءات ومنها واقعة المبالغ المالية المطلوبة كرشوة وتحت إشراف عضو هيئة الرقابة الادارية.

وفى الموعد المحدد لتقاضى مبلغ الرشوة بداخل مكتبه وتبين بداخل درج مكتبه مظروف أبيض وقام عضو هيئة الرقابه بفحص أرقام تلك المبالغ والتحقق من مطابقتها للارقام المثبته سلفا بالمحضر وتم مواجهة المتهم بضبط المبالغ إلا ان المتهم انكر تقاضية لاية مبالغ ماليه ، كما ضبط عضو هيئة الرقابة الأدارية بدرج المكتي مبلغ 7 آلاف جنيه وانكر المتهم صلته بها أو معرفته بأمر وجودها فى مكتيه .

وتضمنت الآحاديث المسجله بالصوت والصورة بين المجنى عليه والمقاول والمتهم ما يفيد مضمون الحوار حول طلب الرشوة وشاهدته المحكمة شريط الفيديو بواقعة ضبط الرشوة بمكتبه مقابل تسهيل أجراءات إستخراج المستندات المطلوبة .