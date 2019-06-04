مصر | قبل العيد.. القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات ببدر

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بدر من ضبط (4 عناصر إجرامية- سبق اتهام إثنين منهم في 9 قضايا ) حال إستقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم بالحي الأول بدائرة القسم وبحوزتهم (فرد روسي وطلقتين لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام- مبلغ مالى).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.