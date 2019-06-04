مصر | قبل العيد.. القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات ببدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل العيد.. القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات ببدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية تخصص في الاتجار بالمخدرات وبحوزتهم 600 جرام حشيش بمدينة بدر.
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بدر من ضبط (4 عناصر إجرامية- سبق اتهام إثنين منهم في 9 قضايا ) حال إستقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم بالحي الأول بدائرة القسم وبحوزتهم (فرد روسي وطلقتين لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام- مبلغ مالى).
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.